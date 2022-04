Le PSG annonce une vidéo NFT personnalisée sur Lionel Messi

Le club francilien a mis aux enchères un projet de vidéo retraçant la remise du 7e Ballon d'Or de l'Argentin.

Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer qu'une vidéo retraçant la remise du 7e Ballon d'Or de Lionel Messi avait été mise aux enchères. Cette dernière se basera sur le concept du NFT, sera exclusive et personnalisée.

"Des millions de fans de NFT et de sport à travers le monde peuvent s'inscrire en ligne dès aujourd'hui (vendredi 22 avril, ndlr) pour être informés, puis le mardi 26 avril, s'inscrire pour participer à une vente aux enchères unique d'une semaine. À partir du mardi 3 mai, les fans pourront enchérir pour une vidéo NFT personnalisée exclusive créée par le Paris Saint-Germain, qui comprendra un séjour d'une nuit à Paris et une expérience exclusive au plus près des joueurs du Paris Saint-Germain", a annoncé le club.

"Le Paris Saint-Germain est fier de poursuivre son travail dans les NFT en lançant une deuxième œuvre d'art, après le lancement réussi du Lucky Buddy NFT il y a un an. Le NFT 'Ballon d'Or #7' est le fruit d'une collaboration unique et exclusive avec le Ballon d'Or. Ensemble, nous sommes allés plus loin et avons créé une pièce complète qui combine une création numérique dynamique et personnalisée avec une expérience exclusive dans la vie réelle. C'est une façon de mettre en valeur le Ballon d'Or d'une manière originale. Cette vidéo personnalisée NFT est l'une des pièces les plus attrayantes jamais créées pour le monde du sport", a commenté Fabien Allègre, Chief Brand Officer du club.

"Le NFT "Ballon d'Or #7" raconte, à travers une minute et demie d'images et d'animations exclusives, l'arrivée de Leo Messi à Paris, ses premiers pas en Rouge & Bleu, son premier but au Parc des Princes, et jusqu'à son septième titre de Ballon d'Or, immortalisé en format numérique pour la toute première fois.

"En première mondiale, tous les fans qui s'inscrivent sur la plateforme - qu'ils enchérissent ou non - auront la possibilité de laisser un message à leur idole qui sera intégré dans le NFT final, afin de donner à chacun la possibilité de faire partie de cette œuvre d'art."