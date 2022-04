Scénario de rêve pour l'icône Joaquin en Copa del Rey : "Prendre du plaisir car nous le méritons"

L'Espagnol évolue encore au plus haut niveau malgré son âge et vient de se qualifier pour une finale de rêve.

Du haut de ses 40 ans, Joaquin reste un joueur reconnu, salué et respecté dans le paysage footbalistique ibérique.

Formé au Betis, le capitaine des Verts avait surtout fait son nom sur la scène internationale sous les couleurs du FC Valence (2006-2011) avant des passages à Malaga et la Fiorentina, puis Séville (Betis) en 2015.

Qualifié pour la finale, ce dernier aura désormais l'occasion de couronner sa carrière en menant son équipe à son premier trophée en 17 ans, et ce sera symboliquement face à Valence demain soir à l'Estadio Olímpico de... Séville.

Alors qu'on s'attendait à ce qu'il prenne sa retraite l'été dernier, il avait répondu vouloir continuer à profiter du football. Et vu que le Betis est toujours en course pour accrocher la Ligue des Champions, une qualification pourrait le convaincre de prolonger le plaisir la saison prochaine, alors que la perspective d'une victoire en finale, dans sa ville et face à son ancien club pourrait également être un scénario idéal pour un fin de carrière.

Interrogé sur la perspective d'affronter son ancienne équipe, Joaquin a déclaré : "Mon Dieu, quel scénario. Nous allons essayer de prendre du plaisir car nous le méritons. Nous aurons ensuite un match difficile à gagner pour continuer à rêver de la Ligue des champions. J'ai déjà gagné une Copa avec le Betis et une autre avec Valence, et j'ai joué une finale de Coppa Italia en 2014 avec la Fiorentina", a évoqué l'Espagnol à Fotmob.

Enfin, le Capitaine a présenté cette semaine la tenue spécialie que les Verts arboreront à l'occasion de la finale.