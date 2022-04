Une ancienne gloire de Manchester United fracasse les dirigeants actuels

Il ne reconnaît plus son club depuis près d'une décennie.

Gary Neville n'a pas hésité à critiquer le comportement des dirigeants actuels, à l'origine de tous les maux de Manchester United selon lui. "Le recrutement est raté depuis dix ans. Ce que United a fait, c'est faire venir des joueurs avec des introductions au piano comme pour Sanchez ou Pogba. Ils ont élevé le joueur au-dessus de l'entraîneur. Si vous allez à Liverpool, Chelsea, Manchester City, le manager est la figure principale du club. Ils ont sapé les entraineurs au cours des dix dernières années à Manchester United en élevant les joueurs à ce statut de dieu sauf qu'ils n'ont pas été performants", a confié l'ancien back droit pour le Daily Mail.

"Fondamentalement, le club est brisé sur et en dehors du terrain. Le stade tombe en ruines, le terrain d'entraînement n'est plus au niveau. Les propriétaires retirent 25 millions de livres par an alors que le club a besoin d'investissements", a conclu Neville