Hein Vanhaezebrouck à propos du rapport : "Je dois me doucher sur le parking ?"

Hein Vanhaezebrouck devra probablement purger une semaine de suspension lors de la visite du Sporting Charleroi. Ou est-ce que ce sera une punition encore plus lourde ? Apparemment, un rapport a également été rédigé.

"Tout Genk est aussi venu nous dire que c'était un peu étrange ce qui s'est passé", a déclaré Hein Vanhaezebrouck après son exclusion et celle de Vadis Odjidja. "Sauf pour un homme au sein du club du KRC Genk".

"Genk a apparemment un entraîneur adjoint danois qui est allé dire que j'étais dans le vestiaire à la mi-temps. Et à cause de cela, l'arbitre va maintenant rédiger un rapport à ce sujet", a déclaré le coach des Buffalos.

"C'est aussi très collégial. Un Belge peut aussi venir et dire que, s'il faut venir du Danemark jusqu'ici pour faire ça, il vaut mieux rester chez soi .... Et ça en dit aussi long sur la personnalité de l'arbitre, parce qu'il ne l'avait pas vu et que maintenant il va en faire quelque chose."

D'ailleurs, Vanhaezebrouck le remet également en question. "Quand un joueur reçoit un rouge, il rentre au vestiaire. Où dois-je aller alors ? Tu n'es plus autorisé à aller sur le terrain, mais où d'autre ? Je dois me doucher sur le parking ou rentrer chez moi ?"