Samuel Eto'o et le Cameroun portent réclamation contre Djamel Belmadi suite à ses propos honteux

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, s'est complètement lâché à l'encontre de l'arbitre du barrage de la Coupe du Monde entre les Fennecs et le Cameroun. Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, ne veut pas en rester là.

Cette semaine, Djamel Belmadi s'est (encore) permis une sortie absolument honteuse dans les médias. Le sélectionneur de l'Algérie a ainsi expliqué, lors d'une interview officielle pour les médias de la fédération algérienne, tout le mal qu'il pensait de l'arbitrage africain, évoquant une "conspiration" contre les Fennecs. "Nous ne laisserons jamais plus deux ou trois personnes conspirer contre notre pays, plus jamais un arbitre mettre à mal notre pays. Je n'ai pas aimé voir l'arbitre le lendemain confortablement assis dans nos salons à l'aéroport boire un café et manger un mille-feuille (...) Je ne dis pas qu'il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille", déclarait-il.

Des propos qui ne plaisent pas à Samuel Eto'o, président de la Fecafoot, la fédération camerounaise de football. "La Fédération camerounaise de football fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par Monsieur Djamel Belmadi, l’entraîneur-sélectionneur des Fennecs d’Algérie, comme suite au match comptant pour les barrages Zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022", a déclaré la Fecafoot via un communiqué. "Le Cameroun se réserve le droit de porter l’affaire, dans les prochains jours, devant la Commission d’éthique de la FIFA."