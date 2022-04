Le Bayern n'a pas vraiment oublié Haaland

Aux dernières nouvelles, le Norvégiens hésiterait entre Manchester City et le Real Madrid.

À un an de la fin du contrat de Robert Lewandowski, le Bayern Munich ne compte pas vendre son attaquant, mais plutôt le prolonger. La tâche s'annonce cependant compliquée, d'autant plus que le Polonais a des envies d'ailleurs, et c'est donc tout naturellement que le champion d'Allemagne pense, en parallèle, à son successeur. Et il y en a un qui semble tout désigné : Erling Håland (21 ans, 21 matchs et 18 buts en Bundesliga cette saison), serial buteur de Dortmund.

Selon Bild, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a profité d’un déplacement de l'avant-centre norvégien en Bavière (afin de soigner une blessure au mois de mars, ndlr) pour l’inviter dans sa villa personnelle. L'objectif ? Discuter d’une éventuelle collaboration future, bien évidemment. Nos confrères n’en disent pas davantage, mais rappellent que Manchester City demeure favori pour accueillir Håland dans quelques mois.

En attendant d'être fixé dans le dossier Lewandowski, le Bayern ne veut se fermer aucune porte.