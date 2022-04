Dessers porte Feyenoord, les Néerlandais prennent l'avantage sur Marseille

Une rencontre spectaculaire pour cette demi-finale de l'Europa Conference League.

On s'attendait à une demi-finale spectaculaire entre Feyenoord et l'Olympique de Marseille, on n'a pas été déçu tant les deux équipes ont toujours pensé à une chose: marquer en allant le plus vite vers l'avant. A ce petit jeu, les premiers à faire trembler les filets sont les Néerlandais. Un beau mouvement sur la gauche avec Sinisterra à la baguette permet à Cyriel Dessers d'ouvrir le score (18', 1-0).

Le joueur prêté par Genk se sent comme un poisson dans l'eau dans sa nouvelle équipe et il sera encore décisif ce soir, mais nous y reviendrons plus tard. En attendant, deux minutes après l'ouverture du score, Sinisterra trompe une nouvelle fois Mandanda via une frappe déviée (20', 2-0). Le Kuip tremble et on est en droit de se demander à quelle sauce les Marseillais vont être mangés. Mais les Phocéens ont eu des occasions avant l'ouverture du score, et vont aussi alimenter le marquoir via Dieng, qui profite des erreurs locales et d'un gardien pas présent à son premier poteau (28', 2-0).

Ce n'est pas terminé puisque quelques minutes plus tard, la clim' est installée. Payet décale Guendouzi, le centre de l'international français est repoussé par le gardien dans les pieds de Gerson qui calme les supporters locaux (40', 2-2). Tout est à refaire pour les Néerlandais, sous les yeux de Robin Van Persie, tout sourire devant le spectacle proposé.

Après la pause...catastrophe pour l'OM. Les Olympiens ont le centre, et en deux passes Caleta-Car lance... Dessers qui s'en va dribbler Mandanda pour rallumer le Kuip (46', 3-2). Cette deuxième période sera intense jusqu'au bout, avec des occasions pour les deux équipes, dont deux nouvelles pour Dessers qui est l'homme du match, tant il aura été excellent durant ses 86 minutes passées sur le terrain.

Au final, Feyenoord s'impose (3-2) mais n'aura qu'un petit but d'avance avant d'aller au Velodrome. Tout est encore possible entre ces deux équipes spectaculaires.