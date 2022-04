Officiel : l'URSL Visé accueille Jonathan Hendrickx et Thomas Englebert

Le globe-trotteur du football belge arrête sa carrière professionnelle, mais rejoint l'URSL Visé, en Nationale 1.

L'URSL Visé réalise un début de mercato estival tonitruant. Jonathan Hendrickx, double champion d'Islande avec le FH Hafnafjordur et précédemment au Lierse Kempenzonen, arrête sa carrière professionnelle et rejoint la Cité de l'Oie, en Nationale 1. Le défenseur droit de 28 ans, qui a notamment évolué aux Pays-Bas ainsi qu'au Portugal, nourrit une carrière extra-sportive extrêmement chargée. Il est le créateur d'After Your Career. Il accompagne les sportifs et anciens sportifs de haut niveau, mais pas seulement, dans leurs choix et investissements d'avenir, spécialement en termes d'immobilier. Ce n'est cependant pas sans ambitions que le joueur formé au Standard de Liège rejoint l'URSL Visé. "Je tenais à rester actif. Et puis, le foot, c’est ma passion. Bref, j’ai opté pour une division un peu inférieure, mais pour un club fort ambitieux. Il faut savoir que j’avais déjà eu des contacts avec l’URSL Visé. Logique quand on sait que j’habite à Tongres… En fait, signer en faveur de l’URSL Visé va me permettre d’améliorer ma qualité de vie dans le sens où je réduirai mes déplacements. L’effectif visétois est assez jeune, j’espère y apporter toute mon expérience, moi qui ai joué en Belgique, notamment au Standard, mais également pas mal dans des séries étrangères" peut-on lire dans le communiqué du club.

Autre arrivée à l'URSL Visé, celle de Thomas Englebert. Il rejoint la Cité de l'Oie en provenance de Heist. Le défenseur de 29 ans, qui a été formé à Visé, revient donc là où tout a commencé pour lui.