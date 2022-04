Felice Mazzu : "Un résultat contre l'Antwerp nous enverrait presque en Europa League"

Le coach de l'Union préfère regarder match par match.

Ce vendredi en conférence de presse, Felice Mazzu a préfacé le déplacement de ce dimanche à l'Antwerp (13h30).

Il a d'abord évoqué la belle victoire de la semaine dernière face à Anderlecht dans le derby bruxellois (3-1). "J'ai un groupe spécial. Après la victoire contre Anderlecht, personne n'a vraiment fait la fête. Un peu dans les vestiaires puis tout le monde est rentré comme d'habitude. Nous nous sommes entraînés normalement pendant toute une semaine. Il faut oublier cette victoire contre Anderlecht et regarder devant. Je pense que les joueurs ont rapidement tourné le bouton aussi", a-t-il fait remarquer, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

On le sait : l'Union éprouve souvent des difficultés face aux blocs bas. "Est-ce qu'Antwerp est le déplacement le plus difficile parce qu'ils opteront pour un bloc bas ? Franchement, on ne pense pas à ça. Nous savons que chaque match de Playoffs sera très difficile. Que ce soit à la maison ou en déplacement. Nous devons juste être prêts. Dans la compétition régulière, nous avons commencé une bonne série en déplacement et espérons la continuer. Si on veut obtenir un résultat, il faut être capable de contrer les ajustements que fait l'adversaire."

Une rencontre entre deux équipes aux mêmes ambitions, qui l'aurait crû en début de saison ?. "Chaque équipe doit gagner si elle veut continuer à rêver. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu un bon Antwerp contre le Club de Bruges. Ils ont concédé le but par manque de chance et auraient pu obtenir un résultat différent. Cela signifie qu'ils sont concentrés et nous savons tous qu'ils ont l'un des plus gros budgets de 1A. Je l'ai déjà dit : le budget de Nainggolan est le budget de tout mon groupe", a-t-il déclaré, avant de préciser qu'il faudra se méfier du Great Old. "Je ne suis pas d'accord quand on dit que l'Antwerp est l'équipe la plus faible des Champions' Playoffs en raison de ses résultats passés. Certainement pas. Ils ont de nombreuses qualités individuelles. Ils donnent beaucoup et sont impatients de montrer de belles choses à leur public. On s'attend à un match très difficile."

Et pour le mot de la fin ? Toujours, de la prudence, de la mesure : "Que ce sera une bataille à 50/50 avec le Club de Bruges pour le titre ? Deniz Undav l'a en effet dit après la victoire face à Anderlecht. C'est quelqu'un qui aime dire ce qu'il pense. En tant qu'entraîneur, je suis plus prudent. Nous savons que les qualités intrinsèques du Club de Bruges sont supérieures, mais que nous avons un bel appétit. Nous verrons à la fin. Nous ne pensons pas encore au match contre le Club de Bruges. Un bon résultat contre l'Antwerp nous enverrait presque en Europa League, donc ce match est plus important que tous les autres en ce moment", conclut Mazzu.