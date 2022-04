Spalletti est un "fan" de Mertens : "Lui et Osimhen savent jouer ensemble"

Le coach du Napoli s'est adressé à la presse avant la rencontre contre Sassuolo (samedi, 15h).

Le scudetto, inatteignable

Pour le Napoli, 3e avec 7 points de retard sur le leader, l'AC Milan, le titre semble hors de portée cette saison. Luciano Spalletti, coach du club, le sait. "L'équipe a parfois montré un football fantastique et des réactions importantes après les défaites. A mon avis, c'était le moment d'essayer d'appuyer sur l'accélérateur et de rendre l'équipe responsable, elle pourrait être dans la lutte. Puis, pour une raison ou une autre, nous n'y sommes pas arrivés, nous avons perdu quelques points en chemin plus d'une fois (le Napoli n'a plus gagné depuis 3 matchs, avec 2 défaites, ndlr). Il faut se rendre compte de la réalité et accepter le résultat sur le terrain", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Calciomercato. "La déception de ne pas être pleinement dans ce combat est quelque chose qui est arrivé et nous sommes désolés. Nous sommes particulièrement désolés pour les fans qui étaient là pour nous, qui nous ont fait sentir importants jusqu'à la fin."

Sur la relation Mertens - Osimhen

Il a également été questionné sur la relation sur le terrain entre Dries Mertens et Victor Osimhen, qui ne jouent ou ne combinent pas souvent ensemble et dont les profils semblent légèrement incompatibles. "Ensemble, ils ont fait quelques bons matchs. Mertens et Osimhen sont deux joueurs problématiques pour les équipes adverses. Il est clair que je suis un fan de Mertens en tant que joueur, mais je dois penser à l'équilibre de l'équipe. Contre Empoli (défaite 3-2, ndlr), nous avons parfois été bons en jouant court, mais Mertens a des caractéristiques différentes des milieux de terrain et nous devons éviter certaines relances. Contre Sassuolo, ils peuvent à nouveau jouer ensemble. Ce sera un match inconfortable et nous ne devrons pas les laisser faire le jeu."