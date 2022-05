Felice Mazzù : "Ce 4 sur 6 dans ces Playoffs 1, c'est bien"

L'Union Saint-Gilloise a été contrainte au partage au Bosuil face à l'Antwerp ce dimanche après-midi (0-0). Les Bruxellois conservent tout de même la tête du classement devant le Club de Bruges.

L'Union Saint-Gilloise voulait enchaîner un deuxième succès de suite, mais les Bruxellois ne sont repartis qu'avec un point dans leur escarcelle du Bosuil. Pourtant, les visiteurs auraient pu arracher la victoire en fin de rencontre. "Oui, ce sont deux points perdus si on regarde les 20 dernières minutes et toutes les occasions que nous avons manquées", a lâché Felice Mazzù à l'issue de la rencontre. "Mais si vous aviez dit en début de saison que nous allions jouer les Playoffs 1 et que nous allions commencer par un 4 sur 6 contre des adversaires de cette qualité, nous aurions été très satisfaits. C'est vrai qu'on pouvait gagner, on a manqué d'efficacité, mais il faut être très serein. Parce que 4 sur 6 dans ces PO1, c'est bien", a souligné le coach de l'Union.

"L'Antwerp a également eu quelques occasions avant la mi-temps où Anthony Moris a dû intervenir à plusieurs reprises. Au final, nous avons été meilleurs physiquement, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions", a poursuivi Mazzù. "Deniz Undav et Dante Vanzeir ont marqué beaucoup de buts pour nous toute l'année, donc je pense que nous pouvons leur pardonner les occasions manquées aujourd'hui. Nous étions bons dans l'organisation, physiquement nous étions forts à la fin. Nous avons fait quelques erreurs lorsque nous avons dû défendre sur des coups de pied arrêtés. Comment vais-je regarder le match entre Anderlecht et le Club de Bruges ce soir ? Assis (rires). J'espère que le Club va perdre des points", a conclu Mazzù.