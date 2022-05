Jérémy Perbet ironise : "Champions? Ah non..."

Le RFC Liège s'est assuré du tour final ce samedi en battant l'Olympic Charleroi. Premier du classement, le club n'est cependant pas encore champion, comme l'a souligné avec ironie Jérémy Perbet.

Double buteur ce samedi contre l'Olympic, Jérémy Perbet termine la phase classique de Nationale 1 avec le statut de meilleur artificier du championnat. Mais malgré la première place du FC Liège, les Sang & Marine ne seront pas encore sacrés champions. Perbet l'a souligné avec ironie via Twitter. "Fin de la phase classique on est 1er donc on est champion ? A ben non..", écrit l'attaquant.