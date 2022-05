Ls Francs-Borains joueront leur maintien en barrages

Conséquence de la dernière journée de Nationale 1 : les Francs-Borains, défaits, joueront leur maintien via les barrages.

La saison très compliquée des Francs-Borains se prolonge. Les hommes d'Arnauld Mercier se sont inclinés ce samedi soir sur la pelouse de Heist (1-0), et en raison de la défaite en parallèle de La Louvière Centre contre Rupel Boom, cela signifie que les Montois seront barragistes. Ils terminent un petit point derrière Rupel Boom (et loin devant Mandel United et La Louvière Centre).

