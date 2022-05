David Brooks est guéri de son cancer

En octobre dernier, David Brooks avait ému le monde du football en mettant sa carrière entre parenthèses, après avoir été diagnostiqué il y a huit mois d'un lymphome hodgkinien.

David Brooks a annoncé avoir vaincu le lymphome hodgkinien duquel il était atteint, un cancer du système lymphatique.

"La semaine dernière, j'ai vu mes spécialistes après l'examen des résultats de mes tests finaux. Je suis ravi d'annoncer que le traitement a fonctionné et de dire que le feu vert m'a été donné, je suis maintenant libéré du cancer. Ces mots sont incroyables à dire, et je suis reconnaissant pour tous les messages et vœux, qui m'ont vraiment aidé dans ces moments difficiles", a confié le Gallois de 24 ans sur son compte Twitter.

Bournemouth, pourrait même lui offrir la montée en Premier League ce week-end en guise de cadeau de retour.