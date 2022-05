Cristiano Ronaldo élu joueur du mois d'avril à ManU

Auteur de 5 buts en 4 matchs en avril, avec des réalisations contre Chelsea et Arsenal et un triplé contre Norwich, Cristiano Ronaldo (37 ans) a été élu pour la deuxième fois consécutive élu joueur du mois par les fans de Manchester United. C'est la quatrième fois que le Portugais remporte ce prix cette saison.

En tout et pour tout, CR7 a inscrit 23 buts cette saison toutes compétitions confondues.

