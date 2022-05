Malines, en ballottage défavorable

Les Sang et Or sont désormais 3e des Europe Play-Offs, dans une position assez délicate.

C'est soit un inconvénient, soit un avantage, cela dépend évidemment d'où l'on se situe, mais après deux matchs dans un championnat à 4 beaucoup de choses peuvent changer. Pour le KV Malines, ce n'est peut-être pas pour le meilleur.

En effet, avec un 3 sur 6, le Malinwa pointe actuellement à la 3e place des Europe Play-Offs. Si la victoire face à Charleroi en ouverture (1-0) avait presque garanti de prendre le large sur les Zèbres, la défaite 4-2 face à Genk mène maintenant à un cruel constat : avec 5 points sur Gand, accrocher la 5e place semble compliqué.

Focus, d'abord, sur la défaite de vendredi. Malines a fait jeu égal durant l'ensemble du match avec le Racing : 16 tirs (contre 18 du côté de Genk), 8 tirs cadrés chacun, 47 pourcents de possession (contre 53 pour Genk), 383 passes (contre 435 à Genk), mais aussi 9 corners (dont seulement 1 à Genk).

Au final, cette défaite dans ce match "à 6 points" face à Genk résume assez bien la saison des hommes de Wouter Vrancken : de belles choses, surtout au niveau offensif, de vraies ressources, avec comme exemple ce 2-2 splendide inscrit sur un coup-franc malicieux de Schoofs, mais un manque de solidité défensive et de vrais moments de déconcentration avec comme récent exemple un mur qui se désagrège incompréhensiblement ensuite et laisse le soin à Bongonda de marquer le 3-2. Aussi un manque de réalisme, comme avec cette énorme occasion de Cuypers envoyée au-dessus de la barre de Vandevoordt dans les arrêts de jeu.

La cause de cette défaite, lourde déjà de conséquences, semble plus être l'esprit de jeu et la régularité de l'équipe sur les 90 minutes que l'effectif, tant aucun cadre n'est actuellement absent. Une équipe au final un petit trop "joueuse", avec des intentions trop "ouvertes". Et au moment des rencontres décisives, cela fait mal.

Si ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose vendredi, la question peut maintenant se poser : "Quel est le statut de Malines dans ces Play-Offs ?". Autant, à l'issue de la phase classique, certains les voyaient comme les favoris derrière Gand, maintenant les choses sont tout autres. Le KVM n'a plus le choix, il faudra aller gagner contre et à Gand, qui s'est rassuré face à Charleroi après avoir perdu face à Genk. Les deux prochaines rencontres seront décisives, même si objectivement on ne peut pas dire qu'un échec dans ces Play-Offs sera synonyme de saison ratée pour le Malinwa. Ce sera par contre le cas pour Genk, qui se replace très bien après ses deux victoires de rang.