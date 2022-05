Grosse surprise à l'AC Milan : Saelemaekers vers un départ ?

Le Diable Rouge pourrait quitter les Rossoneri !

La seconde partie de saison d'Alexis Saelemaekers ne se passe pas exactement comme prévu. En "turn-over" avec Junior Messias, le Diable Rouge de 22 ans n'arrive plus vraiment à se mettre en évidence et n'a plus été décisif depuis le 13 janvier en Copa, depuis le 22 décembre en Serie A. Son coach Stefano Pioli ne serait pas du tout satisfait de son implication lors des matchs et aux entraînements et attendrait clairement plus de lui d'ici la fin de saison.

La situation de Saelemaekers se serait empirée ces dernières semaines et l'AC Milan serait disposé à le laisser partir. C'est en tout cas ce que révèle Calciomercato et son journaliste Matteo Moretto. Un club étranger serait d'ailleurs intéressé par faire une offre et signer le Belge à la fin de la saison, lui qui est sous contrat avec les Rossoneri jusqu'en 2026.

L'AC Milan prendra-t-il la décision de le céder et de réaliser alors une grosse plus-value - il avait été acheté pour un montant compris entre 5 et 7 millions d'euros à Anderlecht ? Seul l'avenir nous le dira.