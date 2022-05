🎥 Un penalty dans les ultimes secondes, la joie de Blessin : les images de la remontée folle du Genoa

Une victoire cruciale pour le maintien, face Ă la grande Juventus.

Alors mené depuis la 48e minute et un but de Dybala, le Genoa a totalement renversé le match dans les derniers instants. Albert Gudmundsson a égalisé à la 87e d'une frappe placée dans le petit filet. Alors que l'on pensait le résultat final entériné, Domenico Criscito, qui avait raté un penalty décisif dans les derniers instants la semaine dernière lors du derby de Gènes (perdu 1-0), n'a cette fois-ci pas tremblé face à Szczęsny.

Après ce but, à la 90e +6 (!), le capitaine a enlevé son maillot et a fait exploser le stade Luigi Ferraris. Il est allé célébrer avec ses coéquipiers et son coach Alexander Blessin (ex-Ostende), fou de joie lui aussi.

Cette victoire à l'arraché permet au Genoa, 19e, de revenir provisoirement à 1 point de Salernitana, premier non-relégable. La fin de saison promet d'être complètement folle en Italie, en haut comme en bas du classement.