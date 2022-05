Serie A : la Lazio toujours plus proche de l'Europe

La Lazio a fait le boulot chez elle face à la Sampdoria, à l'occasion de la 36e journée de Serie A.

Toujours en course pour accrocher l'Europa League, les hommes de Sarri s'en sont remis à deux Espagnols pour faire la différence avec un but dans chaque mi-temps.

Patric (41e) ouvrait le score peu avant le repos, et Luis Alberto (59e) doublait la mise à l'heure de jeu.

One goal for each half: the game ends 2️⃣-0️⃣!#LazioSamp #SerieA💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/Fxxd5vMNP5