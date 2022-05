Fred Rutten aux côtés d'Erik Ten Hag ? Le choix est fait !

L'ancien entraîneur du Sporting d'Anderlecht avait la possibilité de s'asseoir aux côtés d'Erik Ten Hag sur le banc de Manchester United la saison prochaine.

Actuellement membre du staff de Nimègue, en Eredivisie, Fred Rutten a reçu ces dernières semaines un appel d'Erik Ten Hag lui proposant de le rejoindre sur le banc de Manchester United la saison prochaine. Les deux hommes, qui ont déjà collaboré lors de leurs passages à Twente et au PSV, se connaissent très bien et le futur ex-entraîneur de l'Ajax Amsterdam avait fait de l'ancien entraîneur d'Anderlecht sa priorité.

Interrogé lors de l'émission Good Morning Eredivisie sur ESPN, Fred Rutten a répondu officiellement à cette sollicitation. "Si vous montez dans un tel train, il ne s'arrêtera jamais. Chacun fait ses propres choix dans la vie, et j'ai également fait le mien. J'ai une famille et des petits-enfants, et c'est agréable pour eux de jouer de temps en temps avec leur grand-père."

Après ce passage à Nimègue, Fred Rutten rejoindra donc, comme convenu au mois de mars, Ruud Van Nistelrooy sur le banc du PSV la saison prochaine et ignore donc la proposition d'Erik Ten Hag. Un moyen pour lui de continuer à exercer sa passion, tout en restant près de sa famille.