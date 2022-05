Le Bologne de Theate remonté par le Venezia de nos Belgicains

Match à 7 buts remporté par les Vénitiens.

Venezia a beau être lanterne rouge de Serie A à deux journées de la fin de la saison, ils ont aujourd'hui montré de magnifiques ressources afin de battre le Bologne d'Arthur Theate.

Le Belge, titulaire en défense, a dû céder sa place à la 34e minute.

Bologne a d'abord été mené de 2 buts, des oeuvres de Thomas Henry (ex-OHL) puis du Belgo-Marocain Sofian Kiyine puis a remonté le score et a mené 2-3 après des buts d'Orsoloni, l'inévitable Arnautovic et Schouten.

Dans une fin de match totalement folle, Venezia est d'abord revenu au score via un penalty de son maître à jouer Aramu puis a arraché la victoire dans les derniers instants (90e+3, but de Johnsen) alors qu'Okereke était monté dix minutes plus tôt. Score final : 4-3. Quel match de fou.