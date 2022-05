Charleroi tient-il son nouveau grand attaquant ?

Arrivé sur la pointe des pieds mais avec de grosses attentes sur ses épaules, Vakoun Bayo prouve que le Sporting devrait miser sur lui pour les saisons prochaines.

Après sa mise au repos - un peu forcée, malheureusement pour Charleroi - contre Gand la semaine dernière, Vakoun Bayo s'est à nouveau mué en catalyseur lors du nul spectaculaire contre Genk (2-2). Un doublé - presque, un triplé - dans lequel l'attaquant ivoirien a de nouveau montré de réelles capacités de finition qu'on ne lui prêtait pas spécialement lors de son arrivée en hiver. Un premier but de la tête en exploitant bien l'espace laissé par la défense de Genk, un second tout en puissance avec pourtant plus de 90 minutes dans les jambes. Des appels incessants dans la profondeur et une position de pivot qu'il affectionne.

A la rescousse d'une attaque à la peine

De toute évidence, Bayo fait du bien aux Zèbres. Alors que les questionnements pleuvaient et que l'attaque était en panne sèche dans le courant de la seconde partie de saison, l'Ivoirien a enclenché la seconde. Buteur lors du match spectaculaire au Beerschot (2-3), il a ensuite claqué 4 buts lors de ses 4 derniers matchs. L'avant-garde du Sporting s'est alors mise au diapason : 10 buts en 4 matchs (en comptant la claque reçue 4-0 contre Anderlecht). Et à chaque fois que Bayo a marqué, Charleroi n'a inscrit que par une fois moins de deux buts et n'a jamais perdu. Des données qui prouvent qu'il s'intègre bien dans ce collectif, bien mieux qu'un Badji auquel l'on prédisait justement plus de réussite qu'à l'Ivoirien.

Un avenir au Mambourg ?

Reste maintenant à voir quel sera le choix du club quant à l'avenir de Bayo. La Gantoise, où il était complètement barré, le prête avec une option d'achat. Presque une aubaine, lorsqu'on pense à quel point le départ de Nicholson avait fait mal, et que Charleroi aurait presque déjà trouvé son remplaçant. Allô, Mehdi Bayat ?