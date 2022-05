Pas de polémique pour Anthony Moris : "Le hors-jeu ? Je l'ai revu par après, ce sont les règles"

L'Union Saint-Gilloise pensait avoir égalisé contre Bruges, mais a déchanté quand le VAR signalait un hors-jeu. La déception était grande, mais Anthony Moris ne voulait pas insister sur ce point.

Anthony Moris aura encore sorti quelques grands arrêts ce mercredi au Jan Breydel, mais en vain. Bruges l'a emporté, et l'Union voit ses chances de titre s'envoler. "On est très déçus, car sur l'ensemble des quatre matchs, on méritait mieux que ça contre Bruges. Mais en football, il y a quelque chose de très éloquent aussi, ce sont les statistiques. Si tu fais 10/12 contre Bruges, il y a quelque chose à creuser", regrette le portier unioniste. "Si c'est fini pour le titre ? Je les vois mal s'écraser maintenant".

Comment expliquer cette panne offensive unioniste face à Bruges ? "Ce sont des détails. Le Club a un vécu, sait ce que c'est d'être champion. La victoire se joue dans les deux rectangles. Ce que tu produis entre, ça peut t'aider, mais ça ne donne pas de points", souligne Anthony Moris.

Un hors-jeu réel

La pilule est d'autant plus difficile à avaler qu'en toute fin de rencontre, l'Union égalisait via Casper Nielsen d'une frappe fulgurante. La vidéo intervenait ensuite. "Il y a hors-jeu, je l'ai revu à la télévision. Ca fait partie du football aujourd'hui. La VAR est là et il faut jouer avec les règles. Les dieux du football n'ont pas été de notre côté, comme quand je repousse ce ballon sur Jonas Bager sur le but brugeois".

L'USG va devoir se remotiver désormais pour assurer la seconde place. "Cette deuxième place assure des poules européennes. C'est ce pour quoi nous jouons au football aussi. Celui qui ne parvient pas à se remotiver pour ça, il n'a rien compris au football", conclut Moris avec fermeté.