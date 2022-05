Bernd Storck : "Surpris que Gand continue à jouer le coup à fond"

À deux journées de la fin de ces Europe Play-Offs, le Racing Genk compte quatre points de retard sur La Gantoise, son adversaire du week-end.

Malgré leur victoire face à Anderlecht en finale de Coupe de Belgique, les Buffalos n'ont pas relâché la pression dans ces Europe Play-Offs et continuent s'enchaîner les victoires. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck réalisent un joli 9/12, avec une défaite inaugurale face aux Limbourgeois, et continuent de jouer le coup à fond. Une situation qui étonne d'ailleurs Bernd Storck, l'entraîneur de Genk. "Ils sont vraiment surprenants. Ils n'ont plus rien à jouer, mais ils continuent de se donner à 100%. Même après l'égalisation tardive de Malines, ils ont forcé pour aller chercher les trois points. Cela en dit long sur la force mentale de cette équipe."

Cette rencontre s'annonce donc très difficile pour les hommes de Bernd Storck, qui sont pourtant dans l'obligation d'aller chercher les trois points. "C'est une excellente équipe, et il faudra se montrer patient. Gand est très fort et n'a perdu qu'un seul de ses quatorze derniers matches. Face à une telle équipe, il faudra absolument garder un bon équilibre."