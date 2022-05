Paul Gheysens veut s'attacher les services de...Christian Eriksen

Paul Gheysens a des rêves et veut remporter le championnat de Belgique avec l'Antwerp d'ici trois ans. L'homme fort du matricule 1 s'active déjà en coulisses pour préparer la saison prochaine.

Paul Gheysens aimerait frapper un grand coup sur le marché des transferts en s'offrant les services de Christian Eriksen, selon le consultant Eddy Snelders. Marc Overmars - qui connaît Eriksen pour l'avoir côtoyé à l'Ajax - devrait être l'atout numéro un dans cette affaire.

Le contrat d'Eriksen à Brentford prend fin à la fin du mois de juin, et le Danois peut donc rejoindre gratuitement le club de son choix et été. Toutefois, le meneur de jeu est suivi outre-Manche par son ancien club Tottenham et Leicester City. On peut donc se demander si le milieu de terrain offensif est vraiment une option réaliste pour l'Antwerp. A moins que le Great Old ne fasse une proposition qui ne puisse être refusée.