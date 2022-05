Siebe Schrijvers : "Le monde s'est effondré sous mes pieds"

Le Louvaniste s'est déchiré le tendon d'Achille lors d'un sprint à l'entraînement.

Le 10 avril dernier, OHL subissait une véritable débâcle sur la pelouse de La Gantoise lors de la dernière rencontre de la phase classique (5-0). Cela fait désormais un mois que la saison des Louvanistes est terminée, mais les entraînements se sont évidemment poursuivis. Et c'est précisément lors de l'un de ces entraînements que le monde de Siebe Schrijvers s'est écroulé. "J'ai dépassé un défenseur et j'ai voulu accélérer. À ce moment-là, j'ai ressenti comme un violent coup de pied dans le mollet. Après un bref examen, les kinés m'ont conseillé de me rendre à l'hôpital pour effectuer des analyses supplémentaires. Lors de la révélation des résultats, mon monde s'est effondré, je me suis mis à pleurer" comment le milieu de terrain d'OHL à Het Belang van Limburg. "On m'a donc appris que je m'étais déchiré le tendon d'Achille. J'ai suivi une intervention chirurgicale et je dois maintenant me montrer patient. J'ai déjà fait une croix sur l'année 2022, et je pronostique mon retour à janvier 2023. En principe, je devrais pouvoir guérir complètement, sans perte de force ni de vitesse. Les spécialistes m'ont dit que cette blessure était due à 97% de malchance. Je ne peux rien me reprocher."