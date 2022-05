Matthieu Dreyer heureux : "On va profiter et savourer"

Grâce à son nul obtenu à Bordeaux (0-0), ce samedi lors de la 37e journée, Lorient a officiellement validé son maintien en Ligue 1.

Une immense joie pour le gardien des Merlus Matthieu Dreyer (33 ans, 15 matchs en L1 cette saison). "Ce 0-0, on le prend et on est content. On est fier et on est heureux, ça n'a pas été simple. On a dû cravacher, on a dû se battre et ça vient récompenser tous les efforts qui ont été fait même quand on était au fond du trou. C'est top, je suis content pour tout le monde. Pour les joueurs, pour le club, c'est vraiment top de pouvoir poursuivre l'aventure en Ligue 1", a reconnu le portier du FCL pour Prime Vidéo.

"Je suis heureux forcément. Pouvoir jouer et montrer ses qualités, c'est toujours plaisant. En plus, quand ça se passe bien comme ça, on ne peut pas demander beaucoup plus. (...) C'est quand même pas mal de tension de jouer le maintien tout le temps donc on va profiter et on va savourer", a conclu le Breton.