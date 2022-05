Genk doit tirer les leçons de sa saison médiocre : "L'équipe n'est pas la somme des qualités individuelles, Genk doit être plus qu'un tremplin"

Vice-Champions la saison dernière, Genk a été très décevant lors de cet exercice 2021-2022 en terminant à une triste huitième place. De plus, les Limbourgeois n'évolueront pas sur la scène européenne la saison prochaine.

Le Racing Genk a pu conserver tous les joueurs de base la saison dernière et même renforcer son noyau dur, avec des gars comme Eiting, Ugbo, Sadick et Trésor. La croyance en une saison brillante était là, mais il est vite devenu évident que le niveau des Playoffs 1 de la saison dernière n'était plus atteignable. Le Racing Genk a terminé la compétition régulière à une décevante huitième place, avec, il est vrai, "seulement" cinq points de moins que la saison dernière.

Marc Hendrikx, qui est devenu champion avec le Racing Genk et a remporté deux Coupes, a suivi la saison de son ancien club depuis la première ligne. L'ancien Diable Rouge ne veut pas dramatiser le parcours de l'équipe limbourgeoise. " Il faut être réaliste : cela peut arriver à un club comme Genk, qui est l'un des seuls clubs de haut niveau à ne pas pouvoir s'appuyer sur des investisseurs étrangers. Ils ne peuvent pas vendre chaque année un jeune joueur ou un étranger à forte valeur ajoutée. Les budgets doivent être gérés correctement et intelligemment. Parfois, il faut être patient."

L'équilibre dans le noyau

Pourtant, personne ne s'attendait à un tel revers pour le Racing Genk. Les Limbourgeois ont gardé leur équipe intacte. Celle qui a donné la frousse au Club Bruges lors des Play-offs la saison dernière. Les fans exigeants n'ont guère pu voir la machine bien huilée de l'époque cette saison. Marc Hendrikx a constaté ces derniers mois un douloureux manque de stabilité et d'équilibre dans le noyau. "Il y a tellement de facteurs qui jouent un rôle dans ce domaine. Il est apparu très vite qu'une équipe n'est pas la somme de ses qualités individuelles. Le poids des blessures, le niveau de forme, dans le cas de Genk certainement aussi les engagements internationaux et l'équilibre ... Tout cela joue un rôle. Surtout en termes d'équilibre, Genk a beaucoup de travail à faire, car c'est là que les choses ont souvent mal tourné. Tant l'équilibre entre les jeunes joueurs et les forces plus expérimentées que l'équilibre entre le nombre de Belges et d'étrangers."

"Les étrangers doivent recevoir le signal que Genk doit aussi jouer pour gagner des trophées"

"Ce sera le défi de la cellule sportive de rétablir l'équilibre du noyau dans les semaines et les mois à venir. Cet exercice sera déjà en plein essor."

Personne n'est en fin de contrat à Genk, donc Dimitri De Condé et son équipe peuvent se préparer à de nombreuses discussions de transfert. "Ils devront laisser partir certains gars et faire venir des renforts ciblés. Pourquoi ne pas faire appel à un joueur belge expérimenté ? Genk doit trouver l'équilibre entre ses propres jeunes, les Belges achetés et les étrangers ambitieux. Nous devons leur donner un signal clair que Genk n'est pas seulement un tremplin, mais qu'ils doivent aussi jouer pour des prix."

La D1B, une étape intermédiaire idéale pour les jeunes

Luca Oyen s'est fait un nom ces derniers mois, tandis que des jeunes comme Andras Neméth et Tuur Rommens frappent progressivement à la porte. La jeunesse du Racing Genk a été championne en U21 et s'est bien comportée en Youth League. "Il y a beaucoup de jeunes qui frappent à nouveau à la porte", a déclaré Hendrikx. "Mais il y a encore un long chemin à parcourir entre exceller dans les réserves et percer dans l'équipe première. Il faut leur donner du temps, et il n'y en a pas eu cette saison. C'est en partie pour cette raison que le Cegeka Arena est ravi que les jeunes puissent goûter au football de D1B la saison prochaine."