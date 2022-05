Nottingham Forest se qualifie pour la finale des play-offs de Championship

Une qualification au bout du suspens.

Nottingham Forest accueillait Sheffield United au City Ground en demi-finales retour de ces play-offs de Championship. Le score à l'aller était de 1-2.

Ce sont les locaux qui ont pris l'avantage, via Johnson (19e). Mais Sheffield et son maître à jouer Sander Berge (ex-Genk) ont remonté leur retard (Gibbs-White, 47e puis Fleck, 75e).

Les prolongations furent très animées, avec de nombreuses occasions et un football très offensif de la part des deux équipes. Brice Samba, le gardien de Nottingham, se muait en véritable héros. Déjà auteur d'un arrêt époustouflant à bout portant à la 24e minute de la prolongation, l'ancien portier de l'OM et de Caen arrêtait ensuite trois penalties lors de la séance et envoyait Nottingham Forest en finale de ces play-offs. Le public ne pouvait contenir sa joie et envahissait le terrain.

Pour une remontée dans l'élite, la première depuis 23 ans, Nottingham affrontera Huddersfield le 29 mai à Wembley.