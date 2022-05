La sélection de Roberto Martinez pour la Ligue des Nations

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour les rencontres de nos Diables Rouges en Ligue des Nations lors du mois de juin prochain.

Lois Openda et Amadou Onana sont appelés pour la première fois. Thorgan Hazard et Jason Denayer sont absents suite à des pépins physiques. A noter également les absences de Vanzeir, Origi, Benteke mais également Van Der Heyden ou Orel Mangala.

3️⃣2️⃣ Devils to start our #NationsLeague campaign! 🔥 #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9