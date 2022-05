Gaëtan Englebert avant le choc de dimanche : "Poursuivre notre série et arrêter celle de Dender"

Ce dimanche (15h), le RFC Liège recevra Dender lors de la cinquième journée du Tour final.

Gaëtan Englebert pourrra compter sur l'ensemble de son groupe pour la réception de Dender. "Il n'y a plus grand chose à changer par rapport à ce que nous avons fait ces dernières semaines. Il faut juste faire en sorte que tout le monde soit prêt physiquement et mentalement pour ce match contre Dender", confie le coach des Sang et Marine en conférence de presse.

Dender affiche un bilan de 12 sur 12 en playoffs. "Ils sont sur une bonne dynamique, tout comme nous sauf qu'ils nous ont battus chez eux. Les séries de victoires s'arrêtent à un moment ou l'autre, à nous de poursuivre notre série et d'arrêter la leur. Nous sommes dominants depuis quelques semaines à domicile et nous nous créons pas mal d'occasions. Puis, nous savons aussi que c'est un match particulier et il y aura plus de monde dans le stade que d'habitude. Nous aurons l'avantage d'avoir notre terrain et notre douzième homme derrière nous. Il faudra continuer d'aller vers l'avant et remporter les trois points", souligne le T1 des Liégeois.

Le RFC Liège compte une longueur de retard sur Dender. En cas de victoire, il pourrait passer devant son adversairet et garder son destin en main. En cas de défaite, il pourrait dire adieu à la D1B. "Cela ne change pas notre approche du match. Il y a trois points à prendre. Ce qui change, c'est que nous sommes aussi maître du résultat de l'adversaire. Nous avons l'opportunité de faire un bon résultat à domicile contre notre concurrent direct", conclut Englebert.