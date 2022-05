Un jeune talent de Mouscron suivi par des clubs de D1A

Le jeune défenseur pourrait rebondir en Jupiler Pro League cet été.

En mode survie depuis que la commission des Licences puis le C-Sar lui ont refusé la licence pour poursuivre dans le football pro, l’Excel Mouscron n’est pas encore définitivement mort et attend la prochaine réunion prévue le 31 mai. Toutefois, le départ de plusieurs joueurs semblent inéluctables. Aussi bien du côté de l'équipe première que du côté de l'équipe réserve.

Hugo Devestele devait signer son premier contrat professionnel chez les Hurlus, mais cela ne s'est pas produit étant donné la situation périlleuse du club hennuyer. Toutefois, le défenseur central âgé de 16 ans peut compter sur l'intérêt de plusieurs clubs de D1A et de clubs étrangers, selon nos informations. Celui, qui fêtera ses 17 printemps le 3 août prochain et qui mesure déjà 1m82, est ambidextre et solide dans les duels.

Le jeune Belge, qui s'entraînait avec l'équipe première en fin de saison, ne devrait pas avoir de mal à signer son premier contrat pro prochainement au vu de la convoitise qu'il suscite.