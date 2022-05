Leipzig empoche la coupe d'Allemagne !

Tout s'est joué aux tirs au but.

Pas de Bayern de Munich, pas de Dortmund mais bien une finale inédite dans cette édition de la coupe d'Allemagne entre Leipzig et le Fribourg de Hugo Siquet (qui n'était même pas sur le banc). Fribourg ouvre d'ailleurs le score via Eggestein (19').

Leipzig va alors perdre un peu les pédales puisque non seulement Halstenberg est expulsé, mais c'est aussi le sort de Kempl qui estt expulsé en étant sur le banc. Mais Leipzig a dans ses rangs un joueur d'exception, le meilleur joueur de la saison: Nkunku. Le Français égalise et envoie tout le monde aux prolongations... puis aux tirs au but.

A ce petit jeu, Leipzig est le plus adroit et remporte donc la coupe d'Allemagne.