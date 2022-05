Une légende espère voir Paulo Dybala signer dans son club

L'Argentin sera très convoité cet été.

Francesco Totti s'est exprimé sur Paulo Dybala, et a avoué espérer le voir rejoindre son club de coeur.

"Nous allons tenter de le convaincre de signer à Rome", a confié la légende de l'AS Rome au micro de Sky Italia.

L’Argentin sera libre cet été et donc très convoité : "Nous verrons si nous pouvons le faire venir, je dois le rencontrer lundi et j'espère le convaincre. Nous jouerons ensemble pour un match de charité et j'essaierai de lui parler."