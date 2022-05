Et si le Club de Bruges avait déjà son entraîneur sous la main ?

Alfred Schreuder a officialisé son départ, et avait déjà fait un pas de côté pour la dernière rencontre, laissant son adjoint prendre toute la lumière. Prémonitoire ?

Alors que le FC Bruges profite désormais de vacances bien méritées après avoir remporté un troisième titre consécutif de champion de Belgique, il faudra rapidement se tourner vers un détail d'importance : qui sera l'entraîneur des Blauw & Zwart la saison prochaine ? Alfred Schreuder parti à l'Ajax Amsterdam, le Club est en effet sans T1.

Lors du topper de dimanche, Carl Hoefkens était le coach principal "officieux", donnant les consignes aux joueurs tandis que Schreuder restait sur le banc. Une façon de passer le flambeau ?Alfred Schreuder lui-même adoubait l'ex-Diable Rouge, le jugeant capable de reprendre l'équipe. Et selon le Nieuwsblad, Bruges le considérerait bel et bien comme un candidat sérieux. À 43 ans, Hoefkens n'a pas d'expérience en tant que T1, mais est au Club depuis sa retraite et est passé d'un rôle de coach des jeunes à adjoint, d'abord de Philippe Clément, puis d'Alfred Schreuder. Son travail a été très apprécié par les deux entraîneurs.

Le rôle important joué par Hoefkens dans l'éclosion des jeunes, qu'il connaît bien, est un argument en sa faveur. Son absence d'expérience est un désavantage. Bruges prendrait là un risque comparable à celui qu'Anderlecht prenait en nominant Vincent Kompany, ou le Standard Mbaye Leye, pour des fortunes diverses. Reste à voir quelles opportunités le marché des coachs offrira au FC Bruges. Car un grand nom ne se refusera pas...