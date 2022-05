Eden Hazard va-t-il jouer la finale de la Ligue des Champions ? : "Il s'entraîne très bien"

Le Brainois est de retour après ses nombreux déboires physiques. Il y a-t-il une chance de le voir fouler la pelouse du Stade de France ce samedi ?

Si le retour de blessure d'Eden Hazard permettait d'être raisonnablement optimiste, surtout après sa rentrée au jeu remarquée la semaine dernière face à Cadix où le Diable Rouge a tenu un peu plus de 30 minutes, le fait qu'il soit resté sur le banc lors du dernier match du Real en championnat (0-0 face au Betis) a pu en refroidir certains.

Samedi, le Real affrontera Liverpool en finale de la Ligue des Champions et il appartiendra à Carlo Ancelotti de réserver du temps ou non à Hazard. En conférence de presse, l'Italien a assuré que son joueur revenait dans le coup et qu'il pourrait avoir son rôle à jouer dans cet ultime match de la saison. "Hazard est bien. Il revient d'une blessure, mais il s'en est sorti avec beaucoup d'enthousiasme. Il s'entraîne très bien et peut jouer", a déclaré Ancelotti selon Mundo Deportivo. De la poudre aux yeux ? Nous le verrons bien assez tôt...