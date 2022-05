Gaëtan Englebert : "Rien n'a changé, les joueurs doivent gagner demain pour être en D1B"

Ce mercredi soir (20h), le RFC Liège se déplacera à Knokke lors de la dernière journée du Tour final.

Après sa belle victoire contre Dender dimanche dernier, le RFC Liège a reçu une très mauvaise nouvelle lundi avec le verdict rendu dans l'affaire du match contre Dender du 27 mars dernier (3-0). Les Sang et Marine sont finalement sanctionnés d'un forfait 0-5. Cela signifie que Dender (37 points) passe devant Liège (36 points) au classement à une journée de la fin. Le matricule 4 a fait savoir qu'il n'en resterait pas là.

Ce n'est pas le meilleur contexte pour préparer la dernière rencontre des Playoffs. "Oui et non, car depuis le début, on dit que ce n'est pas le problème du groupe. On est là pour gagner les matchs et terminer premier du classement. On a terminé à la première place de la phase classique et on a deux points d'avance sur Dender avant le dernier match. Rien ne change, les joueurs doivent gagner demain pour être en D1B. Le club a les arguments pour obtenir ce que l'on mérite. La vérité est sur le terrain. Certes, il y a des règlements, mais quand je vois que des équipes qui ont acheté des matchs il y a quelques années sont toujours là. Alors quand certains disent qu'il faut appliquer les sanctions car le règlement l'exige, je me pose des questions. Jouer au football, ce n'est pas gagner des rencontres sur tapis vert", confie Gaëtan Englebert.

Long déplacement à Knokke pour les Liégeois lors de cette sixième journée du Tour final. "Un match compliqué et le dernier de la saison. On sait ce qui nous attend si on gagne en plus. On a montré ces dernières semaines qu'on était prêts physiquement et mentalement. En plus d'avoir un onze en forme, je peux compter chaque semaine sur un banc de qualité. Les remplaçants apportent un plus et de la fraîcheur, l'un de nos grands avantages. On est tout prêts de notre objectif, il ne faut rien lâcher", a conclu le T1 des Sang et Marine.