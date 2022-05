Le Beerschot attend beaucoup de son nouvel entraîneur : "L'ambition est de monter immédiatement"

Après une saison désastreuse, le Beerschot doit se reconstruire. Avec Andreas Wieland, ils ont trouvé un nouvel entraîneur qui propose un football offensif. Sander Van Praet, membre du comité technique des Rats, sait ce qu'il veut voir.

Sande Van Praet a évoqué la nomination d'Andreas Wieland. Il sait ce qu'il veut voir et a parlé des attentes. "Après une saison désastreuse, nous devons essayer de restaurer l'identité footballistique du Beerschot", a déclaré Sander Van Praet à Gazet van Antwerpen. "Nous avons revu les matchs du LASK Linz de cette saison et cela montre qu'Andreas aime que son équipe joue un football sain et agressif. Cette philosophie correspond à cent pour cent aux attentes des supporters du Beerschot."

L'objectif du nouvel entraîneur est clair. Seule la promotion en Jupiler Pro League est suffisante. "L'ambition est de monter immédiatement - que cela soit bien clair - mais il est au moins aussi important que l'identité footballistique du Beerschot revienne. Wieland doit s'en assurer. Les données que nous avons pu collecter sur son passage au LASK nous donnent la meilleure estimation."

Andreas Wieland est un parfait inconnu en Belgique. Avec le LASK, il a disputé 32 matchs au plus haut niveau après s'être vu confier le rôle d'entraîneur principal par intérim alors qu'il était auparavant assistant.