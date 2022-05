🎥 Les premières images d'Haaland avec le maillot de Manchester City

L'attaquant norv√©gien est au camp d'entra√ģnement des Cityzens.

C'est désormais officiel depuis quelque temps maintenant, Erling Haaland sera l'attaquant de Manchester City la saison prochaine. Après avoir terminé la saison avec le Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien s'est rendu hier à Manchester. Dans la soirée, il a dîné avec son père et ancien joueur du club Alfie Haaland et les dirigeants de Manchester City dans le restaurant racheté par Pep Guardiola, le Tast Catala. Aujourd'hui, Erling s'est prêté à une séance photo à l'Etihad Stadium, avant de tourner une interview qui devrait être publiée la semaine prochaine sur le site Internet du club. Sur ces images, on peut voir, pour la première fois, l'attaquant norvégien porter le maillot des Cityzens. Le début d'une grande aventure ?