Trois joueurs de Pro League sélectionnés avec la Bosnie

La Bosnie-Herzégovine jouera début juin en Ligue des Nations face au Monténégro, la Roumanie et deux fois la Finlande.

Pour ces quatre rencontres, le sélectionneur Ivaylo Petev a fait appel à trois joueurs évoluant dans notre championnat. Il s'agit de Gojko Cimirot (Standard de Liège), Dino Hotic (Cercle de Bruges) et Smail Prevljak (KAS Eupen).

Ivaylo Petev has announced the Bosnia-Herzegovina squad for the upcoming Nations League games in June. pic.twitter.com/Z6GqBSnqCy