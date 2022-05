Voici les trois raisons qui ont poussé Wouter Vrancken à quitter Malines : "Cela va changer, mais je me demande quand"

Wouter Vrancken deviendra très certainement le nouvel entraîneur du KRC Genk. Un séjour prolongé au KV Malines n'était pas envisageable. Et le coach a trois bonnes raisons pour cela.

Je veux relever un nouveau défi

L'entraîneur a indiqué à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu'il souhaitait franchir un palier. "Je veux savoir si j'ai la capacité d'entraîner un club de haut niveau dans mon pays ou à l'étranger."

C'est le moment de se dire au revoir et rester amis

"Le conseil d'administration a toujours dit que je devais devenir le Francky Dury de Malines. Ils voulaient me garder à bord pendant dix ans ou plus. Mais vous avez vu comment Dury est parti ? Je veux partir quand les choses vont bien et garder ma forte connexion avec le conseil d'administration et les fans."

Je comprends qu'il y a des limites, mais le club peut encore faire beaucoup de progrès

Et c'est peut-être là la plus grande frustration de Vrancken. "Le centre de formation, par exemple, a besoin d'être rénové. Cela fait un moment que je le répète. Le club prendra également ces mesures. Je me demande juste quand."