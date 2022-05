Le match le plus important de la carrière de Karim Benzema

L'attaquant français a tout à gagner ce samedi soir contre Liverpool: il pourrait marquer l'histoire du football à jamais.

Son nom est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois. S’il y a bien un joueur qui marque (au propre comme au figuré) les esprits au Real Madrid, c’est Karim Benzema. Il a éliminé le PSG, Manchester City et Chelsea avec des buts qui resteront dans les mémoires madrilènes.

Mais la phénomène Benzema ne date pas de cette saison. Il y a en effet deux tournants dans la récente carrière du Français. Tout d’abord, le départ de Cristiano Ronaldo du Real vers la Juventus. L’ancien Lyonnais était le porteur d’eau du Portugais et son départ l’a libéré et lui a laisse la place de numéro 9.

Mais un autre évènement a tout changé pour lui. Nous étions en mai 2021 et à quelques semaines de l’Euro 2020, Benzema fait son retour en équipe de France. Auteur d’un excellent tournoi avec Les Bleus, malgré l’élimination précoce contre la Suisse, il prend sa revanche quelques mois plus tard en remportant la Ligue des Nations, son tout premier titre en équipe nationale. Son image a alors changé.

Et cette saison, avec Ancelotti, ses chiffres sont incroyables : 44 buts en 45 matches, sans compter les 15 passes décisives. Avec un Ballon d’Or qui arrivera rapidement et avant la Coupe du Monde au Qatar, on le sait, KB9 peut marquer une bonne dernière fois les esprits avant de réussir ce qu’un joueur de l’Hexagone n’a plus fait depuis 1998 avec Zidane : remporter le Ballon d’Or. De plus, si le Real l'emporte, Benzema aura donc remporté 5 fois cette C1 et rejoindra dans l'histoire des joueurs comme Paolo Maldini, Cristinao Ronaldo ou encore Di Stefano; Quand on vous dit que Benzema est devant un match en or.