Le début de la finale de la Ligue des Champions retardé !

Suite à des mouvements de foule et des problèmes de filtrage, la finale de la Ligue des Champions qui devait débuter à 21h a d'abord été retardée de 15 minutes. De nombreux supporters n'ont pas encore pu rentrer dans le Stade de France, tandis que d'autres - plusieurs centaines selon RMC Sport - ont forcé le passage, comme le prouvent ces images de TVE. Selon les dernières informations, la finale sera retardée dorénavant de 36 minutes !

Closed gate for no reason. No explanation from stewards. Can’t get in at any other gates.



European cup final, with tickets costing up to £550. pic.twitter.com/5UwAA2c0tl