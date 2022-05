Felice Mazzù à Anderlecht : "Est-il le choix idéal pour les Mauves ? Je ne sais pas encore"

Felice Mazzu sera très probablement présenté aujourd'hui en tant que nouvel entraîneur d'Anderlecht. Philippe Albert n'est pas convaincu qu'il soit le choix idéal.

Interrogé par le Nieuwsblad, Philippe Albert a donné son avis sur la future nomination de Felice Mazzù à Anderlecht, un club qu'il connaît plutôt bien. "Mazzù a eu une excellente année, et je pense qu'il se rend également compte qu'il est impossible de répéter ce qu'il a fait avec Union", déclare Albert.

Selon Albert, faire mieux est presque impossible et un passage à Anderlecht ne semble pas être le meilleur choix pour lui. "C'était un moment idéal pour lui de chercher des options. Mais est-il le choix idéal pour Anderlecht ? Je ne sais pas encore. Le public d'Anderlecht attend une équipe qui joue au football avec de la domination et qui fait le jeu. Le résultat doit bien sûr être là, mais si cela ne s'accompagne pas d'un beau football, les critiques viendront rapidement. Il faudra attendre et voir si c'est vraiment un match idéal entre le club et le coach. J'ai des doutes là-dessus, pour être honnête."