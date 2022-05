Le rachat de Chelsea est officialisé!

Tout est désormais en ordre du côté de Chelsea.

Todd Boehly est le nouveau propriétaire de Chelsea. Comme attendu, le club londonien a officialisé ce lundi son rachat par un consortium mené par l'homme d'affaires américain et Clearlake Capital, pour un montant de 5 milliards d'euros.

"Nous sommes honorés de devenir les nouveaux dirigeants de Chelsea. Nous sommes tous investis à 100%, à chaque minute de chaque match. Notre vision en tant que propriétaires est claire : nous voulons rendre les fans fiers. Nous nous engageons à développer la formation et attirer les meilleurs talents et notre plan d'action est d'investir dans le club sur le long terme pour construire sur les bases de la remarquable histoire à succès de Chelsea. Je veux personnellement remercier les ministres et les officiels du gouvernement britannique, la Premier League pour tout leur travail pour que cette vente soit possible", a déclaré Boehly dans un communiqué.