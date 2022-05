Officiel : un premier transfert au PSG

Ce n'était plus qu'une question de jours avant que cela soit annoncé : Nuno Mendes est désormais un joueur du PSG. Prêté par le Sporting Portugal cette saison, le latéral de 19 ans a convaincu les dirigeants franciliens, qui ont décidé de lever son option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Il est lié au PSG jusqu'à 2026.

Paris Saint-Germain has completed the permanent transfer of @nunomendes_25.



The Portugal left-back has signed a contract with the club until 30 June 2026.