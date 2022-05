Thibaut Courtois et Jason Denayer forfaits pour la Ligue des Nations

Ce ne sera pas une surprise, mais Thibaut Courtois manquera les matchs internationaux avec les Diables Rouges. Le gardien de but souffre d'une pubalgie et est autorisé à partir en vacances afin de se reposer. De son coté, Denayer souffre d'une blessure à la voûte plantaire.

Ce lundi, les Diables Rouges se rassemblaient à Tubize afin de préparer les quatre rencontres de Ligue des Nations. Roberto Martinez attendait donc les 32 joueurs qu’il avait convoqués il y a quelques jours. Thibaut Courtois et Jason Denayer sont venus faire constater leur blessure et sont donc forfaits pour les matchs.

Cela veut donc dire que Simon Mignolet pourrait être titulaire en Ligue des Nations. Bien que Koen Casteels et Matz Sels espèrent également pouvoir disputer l'un de ces matchs. Il est probable qu'un quatrième gardien de but soit également appelé. Davy Roef et Hendrik Van Crombrugge peuvent s'y préparer.