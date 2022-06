Alderweireld, un Diable frais : "J'ai moins joué que d'autres, c'est aussi pour ça que j'ai signé au Qatar"

Toby Alderweireld arrive à Tubize avec moins de matchs dans les jambes que d'autres joueurs. Le joueur d'Al-Duhail n'a plus joué depuis avril dernier.

Le calendrier qatarien n'a en effet rien à voir avec celui des championnats européens. Le championnat du Qatar s'est achevé en mars dernier. Désormais, Al-Duhail joue la Ligue des Champions de l'AFC, mais les poules se sont achevées en avril dernier. "C'est clair que pour moi, c'était un peu moins chargé. Je n'ai pas joué depuis quelques semaines. Ces quatre matchs sont donc bienvenus", sourit Toby Alderweireld en conférence de presse.

L'ancien de Tottenham sait tout de même ce que ressentent ses équipiers. "J'ai longtemps joué en Angleterre et je sais donc bien ce que ça fait. D'habitude, ce sont deux matchs en fin de saison, là, c'est quatre. Ca fait beaucoup", reconnaît le Diable. "D'un autre côté, nous sommes professionnels et nous donnerons tout. Mais j'ai eu plus de repos, j'ai pu me ressourcer, et bien sûr, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai signé là-bas".

Un derby du Plat Pays intéressant

D'autant que la rencontre de ce vendredi est plutôt alléchante. "Un match contre les Pays-Bas est toujours spéciale. Pour moi, certainement, car j'ai joué là-bas dès mes 14 ans. Pendant longtemps, ils nous regardaient de haut. C'est un peu moins le cas actuellement, c'est plutôt un choc entre grandes nations", analyse Alderweireld. "Si nous les battons, nous prendrons un avantage pour la qualification en vue du Final Four, ce serait bien".