Le Paris Saint-Germain prêt à jouer un sale tour au Bayern Munich

En fin de contrat dans un an, Sadio Mané se dirige vers un départ de Liverpool.

Alors que le Bayern Munich semblait seul dans la course pour Sadio Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison), le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot et s'est invité dans le dossier.

Bild fait savoir que le champion de France suit le meilleur joueur de la dernière CAN depuis de nombreux mois, est prêt à payer les 41 millions d'euros réclamés par les Reds, alors que le Bayern propose 30 millions d'euros plus des bonus. Un salaire supérieur pourrait aussi être soumis au Lion de la Téranga. Affaire à suivre