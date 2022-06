Kane sauve l'Angleterre, l'Italie continue de se rassurer

Suite et pas encore fin de la Ligue des Nations cette semaine.

Les Allemands avaient concédé un nul en Italie, les Anglais avaient été battus en Hongrie et les deux pays ennemis se retrouvaient à Munich ce mardi soir. Si à l'Euro les Anglais avaient pris le dessus, ce soir les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1). Les Allemands ont ouvert le score sur un but de Hofmann (50', 1-0), les Anglais ont égalisé via un penalty de Kane dans les dernières minutes (85', 1-1).

L'Italie, qui a pris une véritable claque contre l'Argentine, s'est un peu relevé en prenant un point contre l'Allemagne. Ce mardi, les Transalpins se sont imposés contre la Hongrie et prennnent la tête du groupe. Les hommes de Mancini se sont imposés 2-1 grâce à Barella et Pellegrini (30' et 45', 1-0 et 2-0). Un but contre son camp de Mancini à l'heure de jeu n'y changera rien; l'Italie s'impose et prend la tête du groupe avec 4 points. La Hongrie en a 3, l'Allemagne 2 et l'Angleterre 1 petit point.

Les autres résultats du soir: